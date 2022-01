​Un nouvel an au fenua pour Taylor Swift

Tahiti, le 2 janvier 2022 - La chanteuse américaine de renommée mondiale, Taylor Swift, a choisi de passer le nouvel an 2022 en Polynésie française.



La chanteuse et star planétaire de 32 ans, Taylor Swift, est arrivée vendredi au fenua pour y passer le réveillon du nouvel an 2022. L'arrivée de son jet n'a d'ailleurs pas échappé à l'œil avisé des spotters de Rare Tahitian Air/Port Views. Auteure-compositrice-interprète, aujourd'hui également actrice, Taylor Swift a sorti son premier album en 2006, avant de devenir l'une des artistes ayant vendu le plus de disques de l'histoire et d'accumuler près de 500 récompenses en quelques années, battant plusieurs records parmi lesquels celui de l'artiste la plus récompensée de l'histoire des Amercian Music Awards devant Michaël Jackson. Également connue et reconnue pour ses engagements sociaux et politiques progressistes et ses actions philanthropiques, elle est devenue en 2015 la plus jeune femme à faire son entrée dans la liste des femmes les plus puissantes du monde réalisée par le magazine Forbes et a été la célébrité la mieux payée au monde entre 2016 et 2019.



