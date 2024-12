​Un nouveau cimetière à Paea

Tahiti le 4 décembre 2024. Cet espace permettra l’aménagement de 600 concessions, d’un site cinéraire, de sanitaires et d’un parking, assurant ainsi une capacité suffisante pour les sept prochaines années.



Dans le cadre de sa politique de soutien aux investissements communaux, le conseil des ministres, délocalisé à Taiarapu Est, a approuvé l’octroi d’un financement à la commune de Paea pour l’acquisition d’une emprise parcellaire destinée à l’aménagement d’un nouveau cimetière.



Ce dossier est le dernier instruit et programmé au titre de la session de dépôt de février 2024 de la Délégation pour le développement des communes (DDC).



Ce projet, essentiel pour répondre aux besoins croissants de la population, s’inscrit dans une démarche d’aménagement durable. La commune de Paea, confrontée à la saturation de son cimetière communal actuel, bénéficiera de ce financement pour acquérir une superficie de 9 305 m². Cet espace permettra l’aménagement de 600 concessions, d’un site cinéraire, de sanitaires et d’un parking, assurant ainsi une capacité suffisante pour les sept prochaines années.



Le financement total de l’opération s’élève à 189,8 millions de francs, dont 117 millions de francs seront pris en charge par le Pays, représentant 61,71 % du coût global.



Cette décision marque l’aboutissement des travaux de la session de février 2024 de la DDC et reflète l’engagement du Pays à accompagner les communes dans leurs projets structurants, garantissant une meilleure qualité de vie aux populations.