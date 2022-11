​Un navire de pêche s'échoue à Tikehau

Tahiti, le 7 novembre 2022 – Le navire de pêche polynésien Tuarere s'est échoué sur le récif de Tikehau dans la nuit de dimanche à lundi. Les trois marins qui se trouvaient à bord sont sains et saufs et aucune pollution n'est constatée pour l'heure.



Le navire de pêche Tuarere immatriculé PY2217 et appartenant à l'armateur polynésien Eugène Degage s'est échoué sur le récif de Tikehau dans la nuit de dimanche à lundi, annonce le centre de secours en mer JRCC Papeete. Les cinq marins occupant le navire sont sains et saufs. Ils ont été récupérés et sont en sécurité à terre. Les circonstances exactes de cet échouement ne sont pas encore connues, indique le JRCC. En revanche, il apparaît que le navire est posé "proprement" sur le récif et la coque "apparaît intègre à ce stade". Il n'y a ni fuite, ni trace de pollution constatée. L’armateur est en contact avec une entreprise spécialisée dans le sauvetage maritime.