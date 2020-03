​Un mois de pluie est tombée en 24 heures à Tahiti et Moorea

Tahiti, le 2 mars 2020 – Météo France a fait le bilan de l’épisode de pluie « exceptionnel » du week-end où l’équivalent d’un mois de pluie est tombée en 24 heures sur Tahiti et Moorea. Des précipitations même supérieures à celles de janvier 2017 !



Ce week-end, l'archipel de la Société a été impacté par des pluies exceptionnelles, en particulier l'île de Moorea et la zone urbaine de Tahiti où il est tombé en 24 heures l'équivalent d'un mois de précipitations, a annoncé lundi Météo France dans un communiqué. L'archipel de la Société a connu un dernier week-end de février 2020 agité. En effet, une zone de fortes pluies venant du Nord-Ouest a intéressé les Iles Sous le Vent et les Iles du Vent. Bien que Bora-Bora, Raiatea et Huahine ont été un peu épargnées avec des cumuls sur le week-end proche de 100 litres par mètre carré, l'épisode de pluie a été exceptionnel sur Moorea et Tahiti.



A Moorea, les pluviomètres ont enregistré, sur le week-end, des cumuls de l'ordre de 400 l/m2. Sur Tahiti, et la zone urbaine en particulier, Météo France relève des quantités de pluies sur le week-end de l'ordre de 300 à 330 l/m2 à Punaauia, Faa'a et Mahina. Et près de 400 l/m2 sur Papeete. Sur le reste de l'île de Tahiti, les cumuls de pluie, bien qu'importants, ont été moindres.



Le samedi 29 février a été la journée la plus pluvieuse du week-end. L'équivalent d'un mois de précipitations a été recueilli en 24 heures sur Moorea et la zone urbaine de Tahiti. De plus, des records de pluie en 24h sont tombés à Moorea, où, par exemple, à Temae nous relevons 329 L/m2. L'ancien record étant de 248 L/m2 mesuré le 19 décembre 1998. Bien que la situation météorologique et les échelles de temps soient différentes, les cumuls de pluies enregistrés ce 29 février sont équivalents voire légèrement supérieurs à ceux enregistrés en janvier 2017, note enfin Météo France.