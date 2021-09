​Un milliardaire américain offre du matériel médical à la Polynésie

Tahiti, le 2 septembre 2021 - Après avoir fait don de 25 000 masques en 2020, le milliardaire américain et "amoureux de la Polynésie", Marc Benioff, a offert 480 concentrateurs extracteur à oxygène, 15 000 blouses de protection sanitaire et 100 000 gants au Pays.



Le président Edouard Fritch a annoncé jeudi lors de son allocution qu'un très généreux donateur, "amoureux de la Polynésie", avait offert pour 100 millions de Fcfp de matériel médical à la Polynésie française. P-dg américain de la société de cloud computing salesforce.com, Marc Benioff –dont la fortune personnelle est estimée à la bagatelle de quelques milliards de dollars– a fait don de 480 concentrateurs extracteur à oxygène, 15 000 blouses de protection sanitaire et 100 000 gants… En 2020, il avait déjà offert 25 000 masques à la Polynésie. "Ces équipements nous seront délivrés d’ici quelques jours. Nous tenons à remercier chaleureusement monsieur Marc Benioff, citoyen américain résident à Hawaï, pour ce geste de solidarité qui nous touche profondément." Accessoirement, Marc Benioff est également le propriétaire depuis 2018 du Time magazine. Peut-être de quoi réconcilier Edouard Fritch avec les médias...