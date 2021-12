​Un milliard pour une meilleure connexion dans les archipels éloignés

Tahiti, le 23 décembre 2021 – Afin de réduire la fracture numérique, le Pays a décidé d'investir 1 milliard de Fcfp pour augmenter les capacités satellitaires dans les archipels éloignés où un tiers des habitants utilisent encore le réseau satellitaire “Polysat”.



Si la mise en service du câble domestique Natitua a déjà permis à près de 2 500 foyers des archipels éloignés d'accéder au très haut débit, près d'un tiers des habitants de ces archipels utilisent encore le réseau satellitaire “Polysat”. C'est donc dans le cadre de sa démarche contre la fracture numérique que le Pays a décidé d'investir dans des capacités satellites supplémentaires. Cette opération, financée sur cinq ans, s'élève à un milliard de Fcfp. Dès la fin du mois de décembre, elle permettra d'harmoniser les conditions d'accès à l'internet haut débit des populations et entreprises des îles les plus éloignées telles que Rurutu, Tubuai, ainsi que toutes les autres îles non connectées par le câble, en doublant les débits auxquels ces dernières auront accès.