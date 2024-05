​Un marché municipal à Punaauia en 2025

Tahiti, le 29 mai 2024 – La commune de Punaauia va installer, sur le terrain du rond-point de la mairie en contrebas du lotissement Tetavake, un marché municipal où seront vendus des produits locaux. L'ouverture du site n'est pas prévue avant 2025.



Un marché municipal va être installé par la commune de Punaauia sur le terrain du rond-point de la mairie, en bas du lotissement Tetavake. Le terrain, cédé par le Pays en 2022, devait initialement accueillir la nouvelle caserne de pompiers de la ville. Cependant, soucieuse du souhait de la population qui voulait un espace de vente de produits locaux, la commune s'est lancée dans ce projet, qui n'en est encore qu'à ses balbutiements. Les horticulteurs, célèbres et historiques occupants du site, ont déménagé depuis vendredi dernier afin de permettre le lancement des études de qualité de sol, relevés topographiques... indispensables pour déterminer la future structure. Ne souhaitant pas déménager au départ, craignant de voir leur chiffre d'affaires baisser, un compromis a finalement été trouvé dernièrement. Ils pourront en effet continuer à utiliser une petite partie du terrain pour leur espace de vente, mais déménageront leur pépinière et leurs espaces de stockage sur un autre emplacement à Papara.



Concernant l'architecture du marché, aucune décision n'a encore été actée par le conseil municipal, d'après la commune. Une chose est sûre cependant : le bâtiment ne sera pas démesuré afin de pouvoir fixer des tarifs de location de stands accessibles et éviter les étals vides. “Cela pourrait être simplement une installation de chapiteau. L'objectif, c'est qu'il soit à taille humaine et convivial”, précise d'ailleurs la commune à Tahiti Infos. L'ouverture du marché, quant à elle, n'est pas prévue avant 2025.