

​Un jury d’exception pour Miss Tahiti 2026

Tahiti le 10 juin 2026. « L'élection Miss Tahiti s'annonce plus grandiose que jamais » a annoncé mardi soir le comité Miss Tahiti sur les réseaux sociaux. En effet, c’est un jury d’exception qui sera présent lors de l’élection du 26 juin prochain.





Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti 2025 et Miss France 2026, sera présente comme annoncé lors du son passage en début d’année pour remettre sa couronne. Elle sera accompagnée d’Adriana Karembeu, mannequin internationale, figure emblématique de la mode française et égérie mondiale, de Juliette Collet - Miss Nouvelle-Calédonie 2025 et 1ère dauphine de Miss France 2026, du chanteur Marc Lavoine et de Camille Cerf - Miss Nord Pas-de-Calais 2014 et Miss France 2015, animatrice et visage incontournable de la télévision française.



D’autres surprises de taille sont encore attendues pour cette grande soirée d’élection.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 10 Juin 2026 à 08:54 | Lu 286 fois



