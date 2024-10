​Un jeune lycéen décède au Lycée professionnel de Uturoa

Tahiti le 21 octobre 2024. Le drame serait survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Une enquête est ouverte.





Selon nos informations, un jeune garçon, interne au lycée professionnel de Uturoa, est décédé la nuit dernière dans l’établissement.



Une information confirmée par l’association des parents d’élèves qui a été destinataire d’une note du proviseur de l’établissement.



La gendarmerie a confirmé ce lundi matin qu’une enquête était ouverte à la demande du parquet pour faire la lumière sur les causes de ce décès brutal qui ne serait, selon les premières constatations sur place, pas un suicide.



Contactée, la direction de l’établissement n’a pas souhaité donner suite à notre appel.



Dans une publication sur les réseaux sociaux, la présidence confirmait que l’élève, originaire de Maupiti, avait été victime d’un malaise. Il n’a pas pu être réanimé malgré l’intervention rapide des secours.



Une veillée exceptionnelle aura lieu demain, en présence des parents et de la communauté locale, afin de rendre hommage à l’élève.

Pour accompagner les élèves, le personnel éducatif et les familles affectés, un dispositif de soutien psychologique a immédiatement été mis en place. Des équipes spécialisées seront présentes au sein de l’établissement pour offrir écoute et accompagnement à ceux qui en ressentiront le besoin.



Le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Culture appelle l’ensemble de la communauté éducative à faire preuve de solidarité et d’unité pour traverser ensemble cette période éprouvante.