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​Un jeune homme disparait en mer à Fakarava


​Un jeune homme disparait en mer à Fakarava
Tahiti le 16 juin 2026. Lundi soir, deux jeunes gens qui circulaient en bateau vers Fakarava sont entrés en collision avec un autre bateau. Un jeune homme est tombé à l'eau et n'est toujours pas retrouvé.


"En allant sur Tetamanu, mon copain et moi (…) on a eu une collision avec un autre bateau", explique une jeune fille sur les réseaux sociaux. "Mon copain m’a protégé en me poussant et lui se trouvait pile au point de la collision. Maintenant après avoir fouillé partout je ne l’ai pas trouvé. Ni lui, ni de tâche de sang. Je pense qu’il a dû sauter dans la mer pour se protéger."

Plus tard dans la soirée, la jeune femme se plaignait que capitaine de l’autre bateau aurait préféré ramener son bateau à terre pour le sécuriser plutôt que de participer aux recherches. "Vous étiez en train de vous inquiéter pour votre peau, y’avait que 2 personnes qui étaient à la recherche de mon copain !!!!! Vous avez tous pris peur et vous êtes parti sur l’autre bateau comme des lâches !!!"

Ce mardi matin, le jeune homme n’était toujours pas retrouvé.
 

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 16 Juin 2026 à 10:21 | Lu 1891 fois
           


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