​Un « jeu de l’énergie » pour sensibiliser les élèves du fenua

Tahiti, le 30 mars 2021 - Dans une logique de sensibilisation "ludique" à la "réduction des consommations d’énergie" et donc de l'empreinte carbone, l'Espace info énergie (EIE) annonce la distribution gratuite dans le second degré de son nouveau "jeu de l'énergie" mis au point par ses conseillers.



Différentes sources d’énergies, éco-gestes, réchauffement climatique et ses conséquences en Polynésie et dans le monde : conçu à l’attention des collégiens et lycéens par l’Espace Info Énergie, le nouveau « jeu de l’énergie » propose toute une gamme de questions portant sur cette thématique au fenua. Forts de nombreuses interventions de sensibilisation en milieu scolaire, les conseillers de l’EIE ont ainsi voulu créer un jeu « adapté au contexte polynésien ». En partenariat avec les autorités de l’éducation, ils lancent officiellement la distribution gratuite du jeu dans tous les établissements du second degré.



Alors que la Polynésie française est aujourd’hui dépendante à plus de 93% des hydrocarbures importés, "la réduction de la consommation par la sensibilisation des jeunes générations à l’énergie, au contexte énergétique local, au réchauffement climatique et à la maîtrise de l’énergie" présente un "enjeu majeur" rappelle l'Espace info énergie.