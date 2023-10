​Un jeu dans les écoles pour gérer son argent

Éducation - La Polynésie française, via le ministre de l’Éducation Rony Teriipaia, vient de signer une convention avec le vice-rectorat et l’Institut d’émission d’outre-mer pour le développement d’un jeu appelé “Mes questions d’argent”.



“Mes questions d’argent”, un jeu déjà utilisé dans l’Hexagone, sera décliné en version polynésienne. Le ministre de l’Éducation vient de signer une convention avec le vice-rectorat et l’Institut d’émission d’outre-mer pour son développement. Deux cents exemplaires seront édités localement puis distribués par le ministère de l’Éducation à tous les collèges et toutes les écoles élémentaires et primaires publiques de la Polynésie française. Les trois partenaires vont financer à parts égales les 1,5 million de francs nécessaires au projet.



Développé par la Banque de France, ce jeu vise à sensibiliser les jeunes à l’éducation financière et budgétaire ainsi qu’au système économique dans lequel nous vivons et évoluons au quotidien.



Le but du jeu est de réussir le projet correspondant à sa tranche d’âge. Pour cela, il faut réunir la somme nécessaire en répondant correctement aux questions. Chaque joueur commence avec une somme de départ prédéfinie et dispose d’une feuille de budget pour tenir ses comptes à jour. Des cartes surprises et petits bonheurs pimentent le jeu et permettent de montrer l’impact d’une décision anodine sur la concrétisation d’un projet. Le jeu se joue de deux à six joueurs.