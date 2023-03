​Un hôpital des nounours ouvre à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 22 mars 2023 - Un hôpital des nounours ouvre pour quatre semaines au sein de la Maison de l’enfance de Taiohae, avec l’objectif de familiariser les plus petits avec l’univers hospitalier.



Familiariser les enfants avec le monde hospitalier, diminuer leur angoisse face à la maladie et aux traitements : pour y parvenir, la Maison de l’enfance et l’hôpital Louis Rollin ouvrent pendant quatre semaines un “hôpital des nounours” au sein de l’établissement de santé de Taiohae. Les enfants viennent avec leur nounours et un jeu de rôle se met en place dans lequel la peluche est confrontée à la rigueur de l’univers hospitalier. Un pas de côté qui vise à diminuer l’angoisse que pourrait éprouver l’enfant face à la maladie et aux traitements. La structure éphémère se donne ainsi pour vocation de dédramatiser les soins et l’univers hospitalier auprès des plus petits. Elle vise aussi à impliquer les familles aux côtés des soignants lorsqu’un enfant doit avoir affaire à une “blouse blanche”. Mais cette opération a également pour but de mobiliser l’enfant sur sa santé à travers l’éducation à l’hygiène quotidienne, toujours par le truchement de sa peluche.



C’est la sage-femme Lisa Postec qui est à l’origine de cet événement. “L’hôpital des nounours existe en métropole”, explique-t-elle. “J’avais participé à cet événement quand j’étais étudiante sage-femme à Brest. Puis c’est en faisant les consultations de protection infantile à l’hôpital de Taiohae que j’ai eu l’idée de décliner cette action pour les enfants marquisiens : d’une part pour qu’ils aient moins peur de venir à l’hôpital ; mais aussi pour combattre le syndrome de la blouse blanche.”



Ainsi, pour animer les ateliers de santé reconstitués dans l’enceinte de la Maison de l’enfance de Nuku Hiva, et y accueillir les familles mais aussi les enfants de toutes les écoles primaires de Taiohae, les médecins, dentistes, sage femmes, infirmiers, kinésithérapeutes hospitaliers et libéraux de Nuku Hiva ont accepté de venir bénévolement. Chaque enfant a pour mission d’accompagner son doudou malade à “l’hôpital des nounours” en passant par la régie, le bureau de prises de constantes, puis le cabinet du taote pour une consultation complète du doudou. Enfin, l’enfant et son doudou sont dirigés vers un spécialiste en fonction des soins recommandés par le médecin.



Un parcours de quarante minutes au cours duquel les personnels de santé expliquent leurs gestes aux enfants et mettent tout en œuvre afin de diminuer l’angoisse des enfants, mais aussi des familles, face à la maladie et aux traitements médicaux.