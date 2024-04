​Un homme de 32 ans mis en examen pour actes de torture

Tahiti, le 29 avril 2024 – Dans un communiqué diffusé lundi, la procureure de la République, Solène Belaouar, a confirmé que l'individu interpellé le 25 avril après avoir violemment frappé sa compagne avait été mis en examen pour actes de torture et de barbarie et placé en détention provisoire samedi.



Dans un notre édition de ce lundi, nous indiquions qu'un individu de 32 ans avait été interpellé le 25 avril dans le cadre d'une enquête initialement ouverte pour tentative de meurtre sur sa compagne et mère de leur unique enfant. Dans un communiqué diffusé lundi matin, la procureure de la République, Solène Belaouar, a confirmé "l'ouverture d'une procédure pénale faisant suite à des violences conjugales graves susceptibles de constituer une tentative de féminicide".



Solène Belaouar indique que le 25 avril vers 6h40, "les gendarmes ont en effet été sollicités pour intervenir sur la commune de Tautira pour des faits de violences conjugales. Une fois sur place, ils ont été mis en présence de deux témoins qui ont déclaré que le conjoint de la victime s'en était pris physiquement à elle sur fond de jalousie, à la fois à l'intérieur de la maison et à ses abords". Le fils mineur du couple, qui a assisté à une "partie de la scène" a réussi à prendre la fuite à vélo et à se réfugier chez des proches. Le trentenaire, qui avait pris la fuite, a été interpellé quelques heures plus tard "non sans résistance".



Violences d'une "exceptionnelle intensité"



Durant l'enquête, qui a été confiée aux militaires de la brigade de recherches de Faa'a et de la brigade de Taravao, "la victime a indiqué avoir subi des violences d'une exceptionnelle intensité" qui ont duré "pendant plusieurs heures". Elle s'est vue prescrire une incapacité totale de travail de 30 jours après avoir dû être hospitalisée et opérée. Durant sa garde à vue, cet homme de 32 ans déjà connu de la justice a reconnu "l'essentiel des faits pour lesquels il était entendu". Il a cependant nié avoir voulu tuer sa compagne.



Au terme de sa garde à vue, Solène Belaouar indique que le mis en cause a été présenté devant un juge d'instruction et mis en examen pour viol par conjoint, violences aggravées par conjoint, tentatives de destruction de bien par un moyen dangereux pour les personnes et menaces de mort par conjoint et rébellion. La tentative de meurtre a été requalifiée en actes de torture et de barbarie, des faits pour lesquels le trentenaire a été mis en examen puis placé en détention provisoire. L'homme aurait en effet déshabillé sa compagne, lui aurait coupé les cheveux et l'aurait aspergée avec de l'essence.