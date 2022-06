​Un hackathon pour une navigation durable

Tahiti, le 31 mai 2022 – Maëlle Poisson, passionnée de voile, ingénieure et capitaine, organise un hackathon en ligne du 10 au 12 juin 2022, pour développer un pilote automatique universel, Open Nav Pilot, basé sur une approche open source et visant à l'autonomie de ses usagers. L'organisatrice regorge d'idées innovantes pour développer une navigation plus écologique et plus solidaire.



Maëlle Poisson porte un nom prédestiné. L'ingénieure en système d'information doublée d'une capitaine expérimentée est une passionnée de voile pas comme les autres. Celle qui a été la première capitaine de la pirogue traditionnelle Fafaite i te Ao Maohi, s'est lancée, l'année dernière, dans l'entrepreneuriat pour concevoir des innovations permettant une navigation plus autonome, plus durable et moins polluante. Regroupés sous la bannière "Open Sails", ses projets s'inscrivent dans une logique collaborative et circulaire. Accompagnée par l'incubateur Prism de la CCISM, elle a été lauréate du French Tech Tremplin cette année.



Et c'est fidèle à cette démarche de travail collaboratif que Maëlle Poisson lance le hackathon Open Nav Pilot qui se déroulera en vidéo-conférence sur le site www.open-sails.biz du 10 au 12 juin prochains, dans l'objectif de poursuivre le développement d'un boitier de pilotage automatique indépendant, basé sur une carte électronique Arduino, une technologie open source.



Un pilote révolutionnaire



Le prototype du boitier est en cours de finalisation. Il est testé sur plusieurs bateaux partenaires. À terme, il sera disponible en kit pour en favoriser l'appropriation et des formations seront proposées pour développer l'autonomie d'entretien de ses utilisateurs. L'entretien des pilotes automatiques est en effet trop souvent le cauchemar des capitaines. Une banque de composants communautaire sera à disposition pour favoriser les réparations. Le boitier devra pouvoir s'adapter à tous les types de commandes de barre. Une classe du Lycée La Mennais travaille d'ailleurs à son adaptation sur un poti mārara.



Sous sa forme actuelle, le boitier est manuel, l'utilisateur doit donc rentrer lui-même les paramètres du bateau et le cap à suivre. L'objectif de ce hackathon est donc de faire évoluer le boitier vers une plus grande souplesse d'utilisation, selon trois grands axes qui seront autant de "challenges" pour les participants :

- Challenge "Anticipation" : Gérer la prise en compte des données envoyées par un accéléromètre-compas placé au centre de gravité du bateau pour mesurer les variations d'équilibre. Le boitier de commande pourra ainsi enrichir ses façons de barrer en prenant en compte les variations des conditions de navigation et s'adapter, par exemple, à la houle ;

- Challenge "Communication Mobile" : Permettre au boitier de dialoguer avec les tablettes, téléphones ou smartwatchs présents à bord et gérer les ordres de barre ainsi transmis. Le boitier sera consultable par tout l'équipage et devra faciliter les changements de barreurs pendant les prises de quart ;

- Challenge "Sécurité" : Assurer la protection des données personnelles, dans le cadre du Règlement général de protection des données (RGPD) de l'Union Européenne ; Sécuriser les connexions et les communications. Une fois le boitier sécurisé, il sera testé par la gendarmerie.



Le hackathon est ouvert à tous



Le hackathon est ouvert à tous les participants, quelles que soient leurs compétences en informatique. "Toutes les idées sont potentiellement valables. Dans le challenge "Anticipation", par exemple, les plus avancés pourront travailler avec le fichier généré par le capteur, mais ceux qui sont novices pourront décrire leurs idées et participer à leur intégration", explique l'organisatrice.



Les tickets d'inscription, disponibles jusqu'au vendredi 10 juin 11 heures sur le site d'Open Sails, sont à 3075 fcfp. Les équipes seront constituées à 13 heures. L'événement se déroulera en visio-conférence, tout au long du week-end, rythmé par des points d'étapes et des pauses animées autour d'ateliers de tressage ou de 'ukulele. Le dimanche 12 juin à 13 heures, les équipes présenteront leurs propositions au jury et les prix seront décernés à partir de 18 heures. Les gagnants se répartiront des bons d'achats et des lots donnés par les partenaires de l'événement.



Des innovations pour une voile plus propre



Au-delà de ce projet de pilote automatique, Maëlle Poisson regorge d'idées pour une navigation plus propre et plus collaborative. Ainsi avec Faimanu-Mu, elle souhaite développer de manière participative des routes de navigation en Polynésie, pour la régate comme pour les loisirs. Elle recherche ainsi des fonds pour participer sur Virtual Regatta, simulateur de régates en ligne très populaire, avec une modélisation de pirogue double.



Mais ses projets les plus innovants concerne une aile rigide, Ma.L, visant à décaborner la propulsion des navires de toutes tailles. En phase de prototypage, sa forme s'inspire des gréements "pinces de crabe" des pirogues polynésiennes traditionnelles. L'aile sera animée par des volets directionnels et propulsifs. Le mat contiendra des éoliennes pour générer de l'énergie et l'ensemble de la "voile" sera composée de panneaux solaires. Pour compenser le poids, sous le bateau, elle a conçu un foil articulé en forme de queue de baleine, appelé "WingWhale", servant à la fois à diriger, à propulser et à produire de l'énergie. Pour Maëlle Poisson, l'aile, c'est l'avenir de la navigation, à l'image du foil qui s'est développé ses dernières années. "En 2023, L'Organisation maritime internationale [OMI, filiale maritime de l'ONU, NDLR], va mettre en place son plan de décabornation des navires. Les ailes et la propulsion par le vent vont se développer, ils seront indispensables", assure-t-elle.



Un hackathon, qu'est-ce que c'est ?



Le hackathon Open Nav Pilot se déroulera en ligne du 10 juin 8 heures au 12 juin 2022 20 heures, heure de Tahiti.

Fin des inscriptions à 11 heures le 10 juin.

Début du travail collaboratif le 10 juin à 13 heures, avec deux checkpoints par jour pour faire le point sur l'avancée des travaux. Des pauses accompagnées d'animations sont prévues également.

Deux rencontres en présentiel se dérouleront le samedi 11 juin soir à l'hôtel Intercontinental de Tahiti et le dimanche soir après la remise des prix, sur le Tahua Tu-Marama à Papeete.

Le debriefing des équipes devant le jury aura lieu le dimanche 12 juin à 13 heures.

La remise des prix aura lieu à 18 heures le dimanche 12 juin et le Hackathon Open Nav Pilot prendra fin à 20 heures.



Les inscriptions, les grilles d'évaluations et les règlements sont disponibles sur le site

"Hackathon" est un mot-valise issu de la contraction en anglais de "hack" et de "marathon". Ce qui désignait à l'origine surtout des marathons de programmation informatique, s'est élargi peu à peu à un sens de recherche intensive et collaborative de solutions innovantes. On y participe généralement par adhésion à la méthode, par recherche de challenge, ou par passion pour le thème.

