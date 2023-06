​Un film fantastique bientôt en tournage

Tahiti, le 8 juin 2023 - Un film fantastique sera tourné au fenua du 3 juillet au 6 septembre. Une super production destinée au cinéma, mais aussi aux plateformes de streaming. La société de production en a donné son titre provisoire : Marae.



“Un groupe de jeunes surfeuses idéalistes en mal de sensations fortes est en quête de la vague vierge et parfaite. Selon les dires, celle-ci se trouverait autour d’une île mystérieuse et paradisiaque quelque part en Polynésie dans les îles des Tuamotu. Le groupe décide de se rendre à Tahiti. Sur place, les jeunes femmes font la connaissance d’un vieux marin qui est le seul à avoir approché l’île. Moyennant une très forte somme d’argent, il accepte de les y conduire. Mais l’expédition va vite basculer en tragédie et se transformer en lutte pour survivre.”



Le synopsis de la nouvelle production de Darklight a de quoi faire froid dans le dos, et c'est en Polynésie française que ce nouveau film, destiné au cinéma et aux plateformes de streaming, sera prochainement tourné. Le titre provisoire du film, Marae, dont les premiers détails sont donnés sur la page internet de la société de production, sera tourné pendant deux mois ici.



Cette société française, qui relance le cinéma de genre, n'ira pas par quatre chemins et le tournage s'annonce déjà passionnant. Marie-Eve Tefaatau, de Pacific TV Prod Tahiti, qui fait partie de l'équipe de tournage et de réalisation, a posté cette semaine sur les réseaux sociaux deux appels à casting qui vont faire envie à beaucoup. “Pour le tournage d'un film fantastique et d'action, nous recherchons des personnes hommes et femmes, petits ou grands, toutes ethnies, corpulence indifférente, n'ayant pas peur d'histoires de ‘tupapa'u’ pour des tournages de nuit.” Autre annonce : “Recherchons des figurants et des silhouettes. Pour ce premier casting, nous favorisons des personnes avec des anomalies physiques…” Le ton est donné.

​Une formation aux effets spéciaux “Nous recherchons 190 figurants environ”, expliquait Marie-Eve Tefaatau ce jeudi. “Ce qui est extraordinaire pour le fenua, c’est que ce genre de film n'a jamais été tourné ici. Nous allons faire venir des spécialistes des effets spéciaux, des maquilleurs et des spécialistes des engins mécaniques. Avec ce tournage, on va pouvoir former des Polynésiens aux effets spéciaux”, s'enthousiasme-t-elle au téléphone.



Une vraie chance pour les acteurs en herbe du fenua. Les boîtes de production ont décidé de travailler quasi exclusivement avec des compétences locales. “Certains pourront apprendre un métier ou obtenir des postes clefs pendant ce tournage”, assure Marie-Eve Tefaatau. “Le but est d'ouvrir à tous les corps de métier du cinéma. Le tournage d'un film, c'est comme la naissance d'une petite ville.”

Une actrice principale polynésienne Le film, en co-production avec quatre sociétés, sera financé pour partie par le CNC et devrait comporter donc Pacific TV Prod Tahiti, Darklight et la société NoLita. Les acteurs principaux devraient venir de l'extérieur de nos frontières et seraient “un peu connus”, mais une actrice polynésienne au rôle important a déjà été castée. “Nous avons une actrice principale locale pour ce film”, explique Marie-Eve Tefaatau. “Elle sera formée et préparée pour le film.” Un acteur américain serait aussi sur les rangs dans le casting. Le budget du film pourrait faire dépenser à la production près de 150 millions de francs localement.



Déjà, on nous annonce “un tournage un peu particulier” alors que les repérages sont déjà effectués. À la direction de la réalisation, Jacques Kluger, réalisateur et scénariste de Play or Die, Marion et Les histoires d'Anouk. Fabien Adda (The Cell, Meurtre à Valbonne, Les Revenants) serait aux commandes du scénario.

Vous voulez participer ?

Un photographe de plateau cinéma expérimenté est aussi recherché.

Jeudi 8 Juin 2023