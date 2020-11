​Un douanier mis en examen pour trafic de stupéfiants

Tahiti, le 16 novembre 2020 – Déjà mis en examen pour blanchiment il y a un an, le contrôleur des douanes, Terupe Salmon, a été mis en examen lundi matin pour trafic de stupéfiants. L'enquête avait débuté avec la découverte de 20 millions de Fcfp en numéraire au domicile du douanier au train de vie particulièrement dispendieux…



Le contrôleur des douanes âgé d'une quarantaine d'années, Terupe Salmon, a été mis en examen lundi matin pour trafic de stupéfiants par le juge d'instruction Thierry Fragnoli. Il y a un an, le douanier avait déjà été mis en examen pour blanchiment dans le cadre de la même information judiciaire, après la découverte en perquisition à son domicile de 20 millions de Fcfp en numéraire que l'intéressé avait justifié par un commerce de perles. Auparavant, l'enquête avait été ouverte à la suite d'une dénonciation anonyme portant sur le train de vie particulièrement dispendieux du douanier.



Chef de file de "L'Union pour l'avenir d'Air Tahiti Nui" en 2011 lors du mouvement de grève visant à soutenir le président-directeur général de la compagnie aérienne, Cédric Pastour, Terupe Salmon avait également présidé la fédération des jeunes du Tahoera’a huiraatira en 2012. Son avocat Me Vincent Dubois n'a pas souhaité faire de commentaires à l'issue de la mise en examen de son client, précisant uniquement que celui-ci continuait de "contester fermement" les soupçons qui pèsent sur lui.