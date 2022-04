​Un conservatoire pour le Tiare Tahiti

Tahiti le 31 mars 2022 – Avec le Conservatoire du Tiare Tahiti, un tout nouvel arrêt est inscrit sur le parcours de la Route du Monoï, pour marquer les 30 ans de l’appellation d’origine.



Pour l’occasion des



Mis en place avec le Service des Parcs et Jardins en collaboration avec l'association Monoï de Tahiti, cet espace dédié aménagé dans les jardins de Paofai à Papeete expose les différentes variétés botaniques de la famille du gardenia, à laquelle est affilié le Tiare Tahiti (gardenia taitensis). C'est le premier conservatoire phytobiologique conçu ici en Polynésie française. L'attraction est gratuite et offre une expérience novatrice aux visiteurs du jardin public, touristes ou locaux. L’occasion d’admirer les arbustes plantés et de s’informer sur leurs origines.



Éducatif et scientifique



Le Conservatoire du Tiare Tahiti est à la fois un projet éducatif et scientifique. C’est une invitation à découvrir les origines de l'espèce du gardenia et à se renseigner sur leurs spécificités. Au total, une douzaine d’arbustes a été plantée à différents endroits stratégiques du parc. En effet, très fragile, la floraison du Tiare Tahiti dépend de conditions particulières : une exposition au soleil, pas trop franche, et une température stable.



Au cœur de la démarche à l’initiative du Conservatoire du Tiare, il y a la volonté de répertorier toutes les espèces du gardenia. L’idée étant de retracer le parcours migratoire et de lever le voile sur ses origines.

Rédigé par Lana Chaine le Jeudi 31 Mars 2022