​Un comité organisateur polynésien des JO 2024

Tahiti, le 13 mai 2020 – Le comité organisateur des Jeux olympiques 2024 qui doivent se dérouler à Paris a demandé à la Polynésie française de constituer son propre comité dans l’optique de l’organisation de l’épreuve de surf pour évoquer notamment les questions de transport, de communication, ou encore d’hébergement…



Le comité organisateur des Jeux olympiques de Paris 2024 a demandé à la Polynésie française de mettre également en place un comité équivalent pour l’organisation de l’épreuve de surf qui doit se dérouler à Teahupo’o, indique le compte-rendu du dernier conseil des ministres. Le comité organisateur souhaite en effet « amorcer la planification des travaux envisagés sur le site de Teahupo’o » et des « moyens annexes » liés à l’événement. Six grands domaines doivent notamment être traités par le comité : les moyens de communications (fibres, télécommunications, fréquences), l’énergie avec les moyens renouvelables pour l’ensemble du site, les aménagements et les infrastructures (voiries, routes, ponts, eaux usées), les hébergements, les transports et la desserte des sites, ainsi que les soins et la sécurité médicale. Le comité de pilotage surf JO 2024 sera placé sous la présidence d’Edouard Fritch et la vice-présidence de la ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, Christelle Lehartel.