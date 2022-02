​Un cluster de Covid vogue vers Rapa

Tahiti, le 16 mars 2022 – Le président Édouard Fritch a annoncé mercredi à l'assemblée que 17 îles des 5 archipels étaient aujourd'hui touchées par la vague épidémique du variant Omicron, et qu'une 18e se profilait avec Rapa vers laquelle vogue actuellement le Tuhaa Pae sur lequel un cluster a été déclaré.



"La propagation de la contamination est fulgurante avec Omicron", a tenu à rappeler Édouard Fritch mercredi matin à l'assemblée, énumérant les 17 îles de l'ensemble des archipels polynésiens aujourd'hui touchés par l'épidémie. Mais surtout, le président du Pays a annoncé qu'une 18e île s'ajouterait bientôt à ce décompte avec Rapa aux Australes. En effet, un cluster d'une quinzaine de personnes se trouve actuellement sur le Tuhaa Pae qui se dirige vers l'île, pour l'heure vierge de tout cas de Covid. Le maire de la commune est à bord du navire, a indiqué Édouard Fritch, précisant que celui-ci avait insisté pour que le bateau continue sa route et qu'il s'était engagé à ouvrir un centre d'isolement sur l'île peuplée d'un peu plus de 500 habitants. Le président du Pays a affirmé soutenir cette démarche en saluant "le sens des responsabilités du maire de Rapa".