​Un chèque olympique à sortir pour 2024

Tahiti, le 26 juillet 2023 - La Cour des comptes a publié vendredi dernier son audit sur l'avancée des réalisations en cours dans le cadre de l'organisation des Jeux olympiques 2024 par la France. Un rapport où sont rappelées les sommes que le Pays va devoir débourser pour Teahupo'o.



Les Jeux olympiques en Polynésie française. Qui l'eut cru ? C'est désormais chose faite depuis l'annonce de l'organisation de l'épreuve de surf sur la vague mythique de Teahupo'o. Cette organisation a fait monter au créneau certaines associations de riverains, et environnementales, sans que le train olympique ne s'arrête en gare pour faire demi-tour.



Malgré les propos hasardeux de la nouvelle ministre des Sports, Nahema Temarii, Moetai Brotherson en personne est venu au secours des Jeux en affirmant qu'ils se dérouleraient bien à la Presqu'île et qu'il n'était pas question pour le fenua de se retirer.



Vendredi dernier, la Cour des comptes a publié un nouveau rapport sur “l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024”. Un rapport qui appelle l'État à planifier une nouvelle enveloppe prévisionnelle de 100 millions d'euros (12 milliards de francs) en cas de dépassement de frais. Le cas polynésien est lui aussi évoqué car il s'agit d'héberger “48 athlètes internationaux et 200 personnes accréditées”. “Le nombre de spectateurs attendus est modeste”, explique la Cour des comptes qui table sur “1 500 personnes”. “Il s’agira de spectateurs locaux à titre gratuit, aucun billet n’étant vendu pour ces épreuves.”



Une estimation qui paraît bien faible avec la potentielle venue de fans de surf extérieurs à nos frontières, les officiels, les médias et des amateurs locaux peu habitués à se laisser dire ce qu'ils doivent faire sur leur plan d'eau.

Le Pays attendu par le Cojo Dans son rapport, la Cour des comptes a listé les différents engagements du Pays inscrits dans les conventions. La Polynésie a, à sa charge, “le financement et la réalisation de la réfection de la marina de Teahupo’o ; la réalisation d’une route et d’un pont d’accès ou d’une solution de franchissement en vue d’accéder au domaine Rose ainsi qu’une passerelle piétonne ; la réalisation d’un ponton accès mer/domaine Rose ; la viabilisation du domaine Rose ; la réalisation d’une tour des juges ; l’aménagement de la pointe Riri pour l’embarquement et le débarquement des délégations et des accrédités ; la mise en place des postes de livraisons électriques ; le déploiement de la fibre optique lagunaire ; la réalisation d’un base vie jour pour les athlètes ; la rénovation de l’hôtel Pu’unui (projet finalement abandonné, NDLR).”



La commune de Taiarapu-Ouest est pour sa part chargée de financer et réaliser le déploiement du réseau d’eau potable et la communauté de communes Terehēamanu est quant à elle chargée de financer et réaliser l’assainissement des eaux usées. Pour tout ça, il ne reste plus que 365 jours.



Le budget prévisionnel pour l’organisation de ces épreuves est de 2,3 millions d'euros (275 millions de francs) pour les acteurs locaux (gouvernement et collectivités).



La facture semble plus salée encore pour le Pays qui, selon la Cour des comptes, doit voter dans les prochains jours son collectif budgétaire incluant les financements pour l’hébergement temporaire (395 millions de francs), le plan transport (240 millions de francs), le surcoût de la tour des juges (75 millions de francs), et payer le passage de la flamme olympique (21,6 millions de francs).

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 26 Juillet 2023 à 19:49 | Lu 573 fois