​Un centre provisoire de vaccination aux Affaires maritimes

Tahiti, le 11 octobre 2021 – La Direction polynésienne des affaires maritimes accueille un centre de vaccination dans ses locaux de Fare Ute jusqu’à jeudi.



Un centre de vaccination est ouvert en matinée jusqu’à jeudi dans les locaux de la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM), à Fare Ute. Le service administratif met à disposition l’espace de son parking couvert, situé à l'étage, à l’arrière de ses locaux, accessible par la rampe d'accès des véhicules.

La vaccination est ouverte à toutes les personnes de la zone de Fare Ute et Motu Uta et au-delà naturellement qui souhaitent profiter de la proximité avec leur lieu de travail pour venir se faire vacciner, ainsi qu'à leurs proches et familles.

Ouvert depuis lundi, ce centre de vaccination est opérationnel ce mardi et ce jeudi de 8 heures à midi. Il ne sera pas ouvert mercredi 13 octobre. Les vaccins proposés sont le Pfizer (1ère, 2e et 3e dose) et le Janssen (dose de rappel avec Pfizer).

Pour information, une dose de rappel avec le vaccin anti-Covid Pfizer est recommandée pour les personnes de plus de 65 ans ayant déjà reçu deux doses depuis plus de six mois, de même que pour les malades atteints de pathologies graves ou les personnes immunodéprimées.

Cette dose de rappel avec Pfizer est recommandée pour les personnes vaccinées au Janssen depuis au moins quatre semaines.