​Un catamaran a fait naufrage au large de Moorea ce week-end

Tahiti, le 20 septembre 2022 – Un catamaran a fait naufrage samedi soir au large de Moorea, annonce le haut-commissariat mardi. Les deux navigateurs à son bord ont été secourus.



Le haut-commissariat a diffusé mardi les images d'une intervention sur un catamaran ayant fait naufrage ce week-end au large de l'île sœur. Samedi soir, le JRCC Tahiti a reçu un appel de détresse d’un catamaran en train de sombrer au Nord-Est de Moorea à 12 nautiques. Immédiatement, le JRCC a émis un "Mayday relai" sur zone et engagé l’hélicoptère Dauphin afin de porter secours aux naufragés. Les deux personnes à bord du catamaran ont été hélitreuillées et ramenées à terre, saines et sauves.