​Un ancien détenu condamné pour usage de paka

Tahiti, le 24 février 2024 – Un chauffeur poids-lourd a été condamné vendredi à une amende de 20 000 francs. En mars 2021 et alors qu'il était détenu dans le cadre d'une affaire de trafic d'ice, l'homme avait été retrouvé en possession de 12 grammes de paka.



Lors de l'audience à juge unique qui s'est déroulée vendredi, un trentenaire a été jugé pour usage de stupéfiants. Le 26 mars 2021 à Nuutania, et alors qu'il purgeait une peine de 18 mois de prison ferme dans le cadre d'une affaire de trafic d'ice, l'individu avait été retrouvé en possession de deux flacons contenant 12 grammes de paka. Tel qu'il l'avait déjà dit à l'époque, l'homme a affirmé vendredi à la barre du tribunal que la drogue appartenait à ses codétenus. Alors que le juge unique lui demandait ce qu'il pensait du fait que des prisonniers se “baladent allègrement avec du paka dans les poches”, le prévenu a répondu que les gardiens faisaient “mal leur travail”.



Durant ses réquisitions, le procureur de la République a dénoncé des faits “inadmissibles”. “La consommation de stupéfiants en détention démontre que l'on a une relation fléchissante avec la loi et l'autorité. Le prévenu a commis une infraction alors qu'il était dans le cadre de la détention”, a-t-il poursuivi avant de relever que trois ans après les faits, l'individu avait fait des “efforts de réinsertion”. Un constat également fait par l'avocate de l'intéressé, Me Armour-Lazzari, qui a rappelé lors de sa plaidoirie que les faits étaient “excessivement anciens”et que son client, désormais inséré sur le plan professionnel, avait su “se ranger dans la société”. Le prévenu a finalement été condamné à payer une amende de 20 000 francs alors que le parquet avait requis 117 heures de travail d'intérêt général.