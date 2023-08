​Un an pour faire manger local aux JO

Tahiti le 2 août 2023. Le conseil des ministres ce mercredi a inscrit la volonté de faire manger local au surfeurs lors des Jeux olympiques 2024.



Dans le cadre de la préparation des JO 2024, le Conseil des ministres a entériné ce jour la cession gratuite de plants vivriers et de graines maraichères au profit de la Chambre de l’Agriculture et de la Pêche Lagonaire (CAPL).



En effet, le gouvernement souhaite promouvoir, à l’occasion de l’évènement planétaire JO 2024, la mise en valeur de notre alimentation traditionnelle Polynésienne constituée de produits locaux agricoles et de la pêche.



Ainsi, une partie des réserves stratégique des semences maraîchères détenues par la Direction de l’agriculture (DAG), sera confiée à la CAPL qui organisera, sous le couvert d’un cahier des charges avec un réseau d’agriculteurs partenaires des JO, la mise en culture de productions alimentaires locales qui seront destinées à la restauration collective des compétiteurs, staff et spectateurs.



L’objectif est de permettre une alimentation plus saine et plus nutritionnelle, en faisant découvrir les spécificités de nos produits locaux.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 2 Août 2023 à 18:08 | Lu 293 fois