​Un adolescent décède à Moorea lors d'une randonnée avec sa colonie

Tahiti, le 26 février 2022 – Un adolescent de 17 ans est mort le 22 février à Moorea alors qu'il effectuait une randonnée organisée par un camp de vacances. Le jeune homme a fait un malaise avant de faire un arrêt cardiaque et n'a pu être réanimé par les secours. Le parquet a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort.



Le drame a eu lieu le 22 février dernier en début d'après-midi. Un adolescent de 17 ans, qui effectuait une randonnée pour relier Vaiare à Paopao avec 36 autres adolescents dans le cadre d'un camp de vacances, est décédé après avoir fait un malaise. Malgré l'intervention des pompiers qui l'ont placé sous oxygène et d'un médecin urgentiste qui lui a prodigué un massage cardiaque, le jeune homme a fait un arrêt cardiaque et n'a pu être réanimé. Cette randonnée était encadrée par un guide de montagne et neuf animateurs du camp de vacances.



Le parquet de Papeete a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort qui a été confiée aux gendarmes de la brigade de recherches de Faa'a. Le corps de l'adolescent sera autopsié mardi.