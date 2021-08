​Un Polynésien remporte 100 millions Fcpf à My Million

Tahiti, le 11 août 2021 – Mardi, un joueur polynésien à l'EuroMillions a remporté 100 millions de Fcfp grâce à son code My Million qui a été tiré au sort. Le ou la gagnante a 60 jours pour se manifester auprès du fare Loto afin de récupérer son gain.



Mardi, un joueur du fenua a remporté 100 millions Fcfp à l'EuroMillions grâce à son code My Million qui a été tiré au sort. La Pacifique de jeux l'annoncé mercredi dans un communiqué, précisant que le lieu où la grille chanceuse a été validée sera divulguée après le paiement du lot. L'heureux gagnant a 60 jours pour réclamer son gain auprès du Fare Loto.



En Polynésie, c'est la sixième fois qu'un joueur remporte un gain My Million, depuis son lancement en 2014. Ce code qui figure sur les bulletins validés du jeu EuroMillions est tiré au sort à chaque tirage en plus des cinq numéros et des deux étoiles. Il existe en moyenne une chance sur 4 à 8 millions sur tous les joueurs français, de voir son code tiré au sort.