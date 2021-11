​Un Challenge TikTok pour parler "consentement"

Tahiti, le 25 novembre 2021 – Le ministère de la Famille et plusieurs institutions et association organisent un challenge TikTok sur le droit au consentement du 25 novembre au 27 décembre avec la participation de l’influenceur local Tagikau Peni alias @kaualuu.



Le ministère de la Famille, l'association Vahine Orama, la Protection judiciaire de la jeunesse et le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles organise un Challenge TikTok pour sensibiliser le public sur le droit au consentement. À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Challenge Tiktok se déroulera du 25 novembre au 27 décembre sur le réseau social avec la participation de l’influenceur local Tagikau Peni, mieux connu sous le pseudo @kaualuu. Trois prix seront décernés à l’issue du challenge.L’objectif est de sensibiliser les jeunes Polynésiens au droit et au respect du consentement individuel. Pour participer, il s’agira de produire et de publier une vidéo d’une minute exprimant la notion de consentement par le biais d’une chorégraphie, d’un sketch, d’un poème ou d’une chanson ; et d’utiliser l’hashtag #NONCNON987. Les participants mineurs devront, en amont, se rendre sur le site de la DSFE ( www.service-public.pf/dsfe ) afin de remplir un formulaire d’autorisation parentale disponible en ligne. Les vidéos comptabilisant le plus de likes durant la période de vote, du 25 novembre au 27 décembre, seront soumises à un jury composé de six représentants des institutions et associations organisatrices qui délibéreront sur les trois vidéos les plus porteuses du message.

