​Tumara'a fait le ménage

RAIATEA, le 4 décembre 2020 - La collecte des déchets "encombrants" dans la commune de Tumara'a n'a lieu qu'une fois l'an, contrairement aux communes voisines où c'est une fois par trimestre. Cette périodicité explique les volumes importants au bord de la route.



Une commune dont la côte mesure 50 km emmagasine forcément sur 12 mois un sacré volume de rebuts en tout genre ; principalement les "monstres" autrement dit le gros électro-ménager tel que congélateurs, réfrigérateurs et autres cuisinières. Cette tâche est confiée à la communauté de communes Hava'i qui regroupe six des sept communes Raromata'i. Elle s'est dotée au fil du temps du matériel et des agents adéquats pour mener à bien cette mission. Il ne faut pas moins de trois jours pour venir à bout de ces détritus que l'on déverse pêle-mêle au dépotoir sauvage à Tevaitoa, en face de la mairie.



A ce sujet la question du Centre d'Enfouissement Technique qui est dans les cartons de la "com-com" depuis des années remonte à la surface. Car actuellement, hormis le tri des canettes et autres boîtes et bouteilles plastiques, en plus de récipients en verre, tout va dans le même trou. Entre le temps d'études du dossier d'implantation et les empêcheurs de tourner en rond qui ne veulent pas de CET dans leur commune, en l'occurrence la vallée de la Faaroa, il semble que ce n'est pas demain qu'un centre verra le jour.