​Trop de tortues tuées par les bateaux

Tahiti le 21 mai 2024. L’association Te mana o te moana s’inquiète du nombre grandissant de tortues blessées par des bateaux entre Tahiti et Moorea.





Dans un communiqué envoyé mardi aux rédactions, l’association de protection de l’espèce faisait état, vendredi dernier « d’une tortue en détresse dans le chenal de Punaauia, gravement blessée et présentant de profondes blessures au niveau de la tête et de la carapace laissant apparaitre ses poumons. »



Au vu des caractéristiques des plaies, une collision avec un bateau est à l’origine de ses blessures. Malgré tout le travail fourni par l’équipe de Te mana o te moana, cette tortue verte de 65 cm est décédée le lendemain.



Même chose le 10 mai dernier quand un riverain de Teavaro à Moorea signalait une tortue échouée sur un bord littoral. Décédée, la tortue présentait des impacts sur la carapace typique des collisions avec un bateau. D’une taille d’environ 1m, cette tortue verte était en âge de se reproduire.



Enfin, le 28 février, une tortue verte d’env. 70cm a été signalée décédée et flottante à la Marina Taina à Punaauia. Là encore, des impacts de collision sur la carapace ne laissaient aucune place au doute.



« Cette succession d’individus retrouvés blessés ou morts à Tahiti et Moorea lors des dernières semaines vient renforcer une problématique déjà en forte hausse depuis 2022 avec plusieurs dizaines de tortues victimes de collision répertoriées par Te mana o te moana », explique l’association.



Selon elle, les différents témoignages recueillis faisant état de non-respect des vitesses en vigueur et les dommages observées sur les animaux confirme le lien évident entre la présence croissante de tortues marines à l’intérieur des lagons et une vitesse excessive des bateaux, pourtant limitée à 5 noeuds.



« Les tortues marines sont une espèce fragile », conclut le communiqué de Te mana o te moana, « emblème de nos océans faisant déjà face à de nombreuses menaces. Essentielle à l’équilibre de nos écosystèmes, nous devons veiller à leur sauvegarde et contribuer à leur protection.»

Que faire ?

En cas de tortue observée en détresse notamment suite à des chocs avec un bateau veuillez contacter Te mana o te moana de toute urgence au 87 39 08 45. Dans la mesure du possible, ne quittez pas la zone et attendez les instructions de leurs équipes. Chaque geste compte.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 21 Mai 2024 à 16:24 | Lu 330 fois