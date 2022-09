​Trois requins pointe noire retrouvés morts à la Pointe Vénus

Tahiti, le 27 septembre 2022 – Trois requins pointe noire ont été retrouvés morts au même endroit dans la baie de Matavai à Mahina mardi matin. Les trois animaux, protégés, ont été autopsiés à la demande de la Diren.



Un amateur de snorkeling a fait mardi matin un désagréable découverte alors qu'il nageait le long de la plage de la Pointe Vénus. Au beau milieu de la baie et par environ deux mètres de profondeur, les dépouilles de trois requins pointe noire gisaient sur le sable, sur un très petit périmètre.



Alertée, la Direction de l'environnement a demandé que les squales soient repêchés et confiés à la clinique vétérinaire de Fariipiti pour autopsies. Selon nos informations, les autopsies n'ont pas permis de déterminer les causes de ces trois morts. Les deux plus petits spécimens étaient trop dégradés. L'absence de blessures externes ou internes sur le plus gros individu, un mâle, a cependant permis d'écarter la possibilité d'une mise à mort de type tir de harpon. Seule la présence des trois cadavres au même endroit laisse à penser qu'une intervention humaine a eu lieu. Pour rappel, toutes les espèces de requin vivant en Polynésie française font l'objet d'une protection complète.