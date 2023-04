​Trois jours de très forte houle en Polynésie

Tahiti, le 27 avril 2023 – Météo-France annonce un épisode de très forte houle de sud-ouest entre vendredi et dimanche avec des creux de l'ordre de 4 à 6 mètres attendus aux Australes, sur la Société, aux Tuamotu et aux Gambier. Des déferlantes de plus de 7 mètres sont attendues sur les récifs et côtes exposés des îles.



Une “très forte houle énergétique” de sud-ouest va toucher une grande partie de la Polynésie française les 28, 29 et 30 avril, annonce Météo-France dans un communiqué diffusé jeudi. L’archipel des Australes sera le premier impacté dans la nuit de vendredi à samedi. Au plus fort de l’épisode, des creux de l’ordre de 6 mètres sont prévus à Rapa, et autour de 5 mètres sur le nord des Australes. Cette houle va ensuite se propager progressivement vers le Nord et l’Est, pour concerner la Société, les Tuamotu et les Gambier à partir de samedi après-midi, avec des creux de 4 mètres à 4,5 mètres. Cette puissante houle pourra donner, ponctuellement, des déferlantes de plus de 7 mètres en atteignant les récifs et côtes exposés des îles.



Il s’agit là de valeurs remarquables, voire exceptionnelles pour la saison, cet épisode survenant prématurément avant l’hiver austral, constate Météo-France. Les hauteurs de houles attendues étant équivalentes à légèrement inférieures à l'épisode de juillet 2022 qui avait provoqué plusieurs dégâts sur les côtes exposées à Tahiti notamment. Les lagons exposés feront l’objet d’une élévation importante du niveau de la mer, et de forts courants sdont à craindre aux abords des passes. Enfin, des submersions littorales sont possibles sur les parties exposées des façades sud et ouest des îles, poursuit Météo-France. Ces phénomènes seront accentués lors des phases de pleine mer notamment samedi à la mi-journée aux Australes, en milieu de nuit de samedi à dimanche sur la Société, ou encore dimanche à la mi-journée aux Gambier.



En conséquence, cette très forte houle représente un danger qui appelle à la plus grande prudence. Météo-France suit avec attention l’évolution de la situation et mettra à jour la carte de vigilance météorologique. Cet épisode nous concernera tout le week-end, même si une amélioration progressive se dessinera par l’Ouest à partir de dimanche.