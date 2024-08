​Travaux nocturnes sur la RDO

Tahiti, le 22 août 2024 – Dans le cadre des travaux d'élagage et de taille des bougainvilliers actuellement en cours, la circulation sera modifiée cette nuit sur la RDO.



Afin de garantir l’intégrité des usagers et des agents en charge des travaux, la circulation sur la Route de Dégagement Ouest (RDO) sera fermée momentanément et une signalisation temporaire sera mise en place et entretenue pendant toute la durée du chantier.



Ce jeudi 22 août 2024 de 21h00 à 03h00, la circulation sur la RDO sera modifiée comme suit :



• Dans le sens Punaauia Papeete, de 21h00 à 03h00 :



Une déviation sera mise en place vers la bretelle de sortie de Piafau Heiri Faa'a pour rejoindre la RTl et les entrées vers la RDO seront fermées à partir de la bretelle de Piafau Heiri Faa'a jusqu'à Papeete.



Une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers dans cette zone pendant la durée du chantier.

Le ministre des grands travaux, de l'équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes, remercie les usagers de leur compréhension face aux désagréments occasionnés par ces travaux.