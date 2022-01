​Travaux de nuit sur le front de mer, Prince Hinoï et le Cours de l'Union Sacrée

Tahiti, le 11 janvier 2022 – Les voies de part et d'autre du terre-plein central du boulevard Pomare, de l'avenue Prince Hinoï et du cours de l'Union Sacrée seront momentanément réduites à une seule voie de circulation du lundi 17 au jeudi 20 janvier de 20 à 2 heures du matin.



Le Service des parcs et jardins de Polynésie a informé qu'il procédera à l'entretien des gazons et plantations existants sur le terre-plein central de l’avenue du Prince Hinoï, du boulevard Pomare ainsi que du Cours de l’Union Sacrée. Les deux voies centrales seront donc fermées à la circulation, qui ne sera ouverte que sur une seule voie du lundi 17 au jeudi 20 janvier de 20 à 2 heures du matin. Il est recommandé aux automobilistes la plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité aux abords du chantier.

Rédigé par Areatua Parau le Mardi 11 Janvier 2022 à 12:34 | Lu 595 fois