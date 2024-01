​Transport scolaire : La rentrée perturbée à Moorea, les horaires de deux écoles modifiés

Tahiti, le 13 janvier 2024 – Suite à la dénonciation du contrat de transport scolaire à Moorea par la société Réseau de Transport Urbain, la rentrée sera perturbée sur l'île sœur avec seulement neuf bus pour assurer le transport contre 15 en temps normal. Les horaires des écoles primaires de Haapiti et Papetoai sont modifiés.



Dans un communiqué diffusé vendredi, le ministère de l'Éducation a annoncé que la rentrée scolaire à Moorea prévue ce lundi serait perturbée suite à la dénonciation, en novembre dernier, du contrat portant sur les transports scolaires par la société Réseau de Transport Urbain (RTU). Le ministère explique en effet que “les consultations lancées auprès des entreprises depuis le mois de juillet dernier, ont toutes été déclarées infructueuses, soit en raison d’absence d’offre, soit d’offre jugée irrégulière”.



Ainsi, seuls neuf bus – voire 11 bus dans la semaine du 22 janvier – seront mis à disposition contre les 15 qui assuraient jusque-là le transport scolaire et le transport en commun. Face à cette situation, le ministre de l'Éducation, Ronny Teriipaia, a rencontré jeudi à la mairie de Teavaro l'ensemble des acteurs du corps éducatif de Moorea afin de “faire le point sur les difficultés et problématiques rencontrées s’agissant des transports scolaires sur l’île”. Au terme de cette rencontre, il a été décidé d'un “commun accord” que les horaires de certaines écoles allaient être modifiés.



Favoriser le covoiturage



Ces modifications d’horaires concernent uniquement les écoles primaires de Haapiti, de Papetoai au sein desquelles l’accueil des élèves du matin sera assuré comme à l’accoutumée. Les autres établissements ne seront pas impactés par ces changements d’horaires dans un premier temps. Le ministère de l'Éducation indique qu'il met “tout en œuvre” afin que la situation se “régularise” pour la rentrée scolaire d'août prochain. En attendant, il “sollicite les familles qui le peuvent, d’envoyer leur enfant à l’école ou au collège, permettant ainsi de réduire le nombre d’enfants à transporter. Il est également demandé de favoriser le covoiturage pour ceux qui le souhaitent”. Le ministre souhaite par ailleurs “rassurer l’ensemble de la population de Moorea, qu’il n'y a aucune polémique de quelque sorte au sujet du transport routier en général”.



Interrogée sur la situation, la directrice générale des services de la commune, Karen Mou, explique que la rentrée sera en effet “très perturbée ce lundi”. “Le ministère de l'Éducation a fait le maximum pour trouver le nombre nécessaire de bus mais n'a pas eu le nombre suffisant. De ce fait, les directeurs d'école ont proposé de leur propre chef de modifier les horaires d'ouvertures des écoles primaires de Haapiti et de Papetoai.” Les cours démarreront donc à 8 heures au lieu de 7H30 et finiront à 15h30 au lieu de 15 heures. Karen Mou explique également que la commune savait que cette situation était “inévitable puisque les négociations ont été rompues avec le précédent concessionnaire” même si le ministère a mis “tous les moyens en œuvre pour trouver une solution”.



Contacté suite à la diffusion de ce communiqué, le directeur général de RTU, Geoffroy Chung Sao, indique pour sa part qu'il “déplore la situation pour les élèves et leurs parents” mais rappelle qu'il était “connu” de tous que son contrat devait prendre fin le 30 novembre et qu'il n'était pas “en capacité de le renouveler”.