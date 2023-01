​Trafic d'ice démantelé à Faa'a

Tahiti, le 20 janvier 2023 – Dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en septembre, les enquêteurs de la brigade de recherches de Faa'a ont procédé, le 16 janvier, à l'interpellation de quatre individus soupçonnés d'avoir organisé un trafic d'ice à Tahiti qui aurait généré vingt millions de Fcfp. Présentés devant le procureur de la République jeudi, trois des quatre individus ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement en comparution immédiate le 9 mars. Le dernier mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire.



Les enquêteurs de la brigade de recherches de Faa'a, appuyés par l'antenne locale du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) ont procédé, le 16 janvier, à l'arrestation de quatre individus dont trois à Faa'a et un à Taravao. Ces interpellations interviennent dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet en septembre dernier pour des faits de trafic de stupéfiants commis à Tahiti depuis le mois de janvier 2022.



Selon les éléments recueillis par Tahiti Infos, l'une des quatre personnes interpellées est déjà bien connue de la justice puisqu'il s'agit de Tehotu Hauata, dit “El Taco”, qui avait été condamné par le tribunal correctionnel en février 2019 à six ans de prison ferme dans le cadre d'un trafic portant sur l'importation de plus d'un kilo d'ice entre décembre 2016 et janvier 2018. Son père a également été interpellé. Les deux hommes sont cette fois poursuivis pour s'être livrés à un trafic organisé sur Tahiti et d'avoir ainsi généré vingt millions de Fcfp de bénéfices au bas mot. Aucune saisie d'argent ou de stupéfiants n'a été effectuée dans le cadre de ce dossier.



Sept consommateurs mis en cause



Tehotu Hauata et son père sont soupçonnés d'avoir acheté des dizaines de grammes d'ice et de les avoir ensuite confiés aux deux autres hommes interpellés le 16 janvier afin qu'ils les conditionnent et les revendent. Déférés devant le procureur de la République jeudi matin, les quatre individus ont ensuite été présentés devant le juge des libertés et de la détention qui a ordonné le placement en détention provisoire pour trois d'entre eux. Le quatrième mis en cause a quant à lui été placé sous contrôle judiciaire. Ils seront jugés en comparution immédiate à délai différé le 9 mars prochain.



Notons qu'outre ces quatre suspects, sept autres hommes –poursuivis en qualité de consommateurs– ont été convoqués en audition libre par la gendarmerie dans le cadre de ce dossier. Ils seront jugés en composition pénale à une date qui n'a pas encore été fixée.