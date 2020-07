​Trafic d'ice : Quatre derniers suspects arrêtés dans l'affaire Nivière

Tahiti, le 3 juillet 2020 - Trois hommes et une femme ont été interpellés mercredi matin et placés en garde à vue dans les locaux de la Brigade de recherches à Faa'a dans le cadre d’un trafic d’ice organisé par le trafiquant John Nivière condamné à sept ans de prison ferme en novembre dernier. Suspectés d'être des revendeurs du réseau, ils seront jugés lundi en comparution immédiate.



Troisième et dernière vague d’interpellations dans le vaste réseau de trafic d'ice impliquant le trafiquant John Nivière, dit "John John", interpellé en octobre 2019 lors d'un gros coup de filet qui avait notamment permis la saisie d'armes et de 15 millions de Fcfp enterrés dans un jardin à Moorea. La brigade des recherches de la gendarmerie de Faa'a avait d'abord interpellé John Nivière, son père, sa compagne et trois autres individus, avant d'arrêter il y a un mois trois personnes suspectées d'avoir été les mules du réseau et enfin cette semaine trois hommes et une femme, parmi lesquels le frère du député Moetai Brotherson, suspectés d'être les revendeurs du réseau. Placés en garde à vue mercredi, les quatre mis en cause sont déférés depuis vendredi matin devant le parquet en vue d’une présentation en comparution immédiate lundi. Rappelons que John Nivière avait écopé de sept années de prison ferme en novembre dernier, déjà en comparution immédiate, son père à cinq ans ferme et sa compagne à trois ans ferme.