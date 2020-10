​Toutes les manifestations culturelles et sportives avec public annulées

Tahiti, le 22 octobre 2020 – Dans un communiqué diffusé jeudi après-midi, le ministre de la Culture en charge de la Jeunesse et des Sports, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a annoncé l'annulation de tous les évènements culturels et sportifs accueillant du public…



Face à la situation sanitaire que traverse actuellement le Pays, le gouvernement de la Polynésie française a pris la décision d’annuler tout événement culturel et sportif en présence de public, a annoncé le Pays dans un communiqué diffusé jeudi après-midi. Suite à la demande formulée par le Pays d’étendre le couvre-feu à la Polynésie française, les salles et espaces de spectacles de Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la Culture (TFTN) seront fermés au public jusqu’au 16 novembre 2020. Toute manifestation culturelle extérieure entrainant la présence de public est annulée.



A regret, le ministère de la Culture précise avoir dû prendre la décision d’annuler aussi la 16ème édition du Hura Tapairu et les spectacles proposés au Marae ˈArahurahu. Par ailleurs, les représentations de Pinaˈinaˈi sont ajournées. Le séminaire des langues polynésiennes prévu les 26 et 27 novembre 2020 est également reporté à une date ultérieure. Les agents de la culture sont d’ores et déjà pleinement mobilisés pour s’assurer de maintenir le lien en imaginant notamment des contenus dématérialisés et adaptés à la situation. Les événements sportifs organisés dans des espaces en plein-air devront se tenir sans public. Les foires et salons prévus d’ici au 16 novembre sont annulés.