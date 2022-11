​Tout un week-end de recherches à Papenoo

Tahiti, le 13 novembre 2022 – Les recherches se sont poursuivies tout le week-end à Hitia'a o te Ra et Mahina pour tenter de retrouver les quatre disparus du drame survenu la semaine dernière dans la vallée de la Papenoo. Elles reprendront lundi sour la responsabilité de la commune.



Les recherches se sont poursuivies tout le week-end dans la vallée de la Papenoo et sur le littoral de Hitia'a o te ra et de Mahina pour tenter de retrouver les quatre disparus du drame survenu dimanche dernier. Avec les vigilances jaune puis orange pour fortes pluies et orages déclenchées ce week-end par Météo France, les opérations n'ont néanmoins pas été facilitées. Dès jeudi, la commune de Hitia'a o te Ra a même pris un arrêté limitant la circulation dans la vallée de Papenoo jusque 4 km à l'intérieur des terres. Jusqu'à dimanche, un dispositif de 12 associations de Sapeurs-pompiers, 14 gendarmes, 1 vedette, 1 drone, 3 embarcations de pêcheurs composées de 10 apnéistes a été maintenu. La zone de recherche a été étendue sur le littoral maritime, après plusieurs jours passés plus spécifiquement sur la vallée.



La solidarité s'est d'ailleurs une nouvelle fois exprimée ce week-end avec des dons de plats préparés pour les nombreux secours. Des bus ont également été mis en place par les communes pour éviter un trop grand rassemblement de véhicules dans la vallée. Dans le même temps, les autorités ont mis l'accent sur la sécurité des professionnels et civils venus prêter main-forte pour les recherches. Les organismes commençant visiblement à fatiguer après sept jours de recherche.



La commune reprend la main



Par deux fois, de fausses alertes de découvertes de corps ont été lancée. D'abord vendredi soir à Ahonu, puis dimanche matin à Mahina. À chaque fois, les secours ont été mobilisés sur les lieux de la découverte mais finalement pour un vêtement flottant à la mer ou pour un tronc d'arbre au fond de l'eau… "C'est assez récurrent depuis le début de la semaine et c'est normal. Les personnnes, dès qu'elles voient quelque chose, pensent tout de suite à ça", expliquait dimanche un responsable de la protection civile. "Notre rôle c'est bien de calmer les choses et d'aller faire des levées de doute pour être sûr. On se doit d'aller vérifier, mais il faut être très prudent avec ce genre d'informations pour éviter que tout le monde se rende sur zone et qu'on augmente le risque de créer un suraccident".



À compter de lundi, les recherches se poursuivront à partir de 8 heures, mais sous la coordination directe de la commune et du maire de Hitia'a o te Ra. Les services de l'État resteront en appui, confirmait dimanche soir le haut-commissariat. Dans la soirée, une messe œcuménique devait se tenir à Papenoo.