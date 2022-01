​Tous les établissements scolaires fermés vendredi

Tahiti, le 13 janvier 2022 – Alors que les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent viennent de passer en vigilance rouge, le Pays et le haut-commissariat ont annoncé que les établissements scolaires de ces archipels n'accueilleront pas d'élèves ce vendredi.



Le Pays et le haut-commissariat ont annoncé jeudi dans un communiqué qu'après le passage en vigilance rouge des archipels des îles Sous-le-Vent et des îles du Vent, les écoles, collèges et lycées de l'enseignement public et privé n'accueilleront pas les élèves externes et demi-pensionnaires ce vendredi. Cette mesure vise à limiter les déplacements alors qu'une aggravation des intempéries est annoncée cette nuit. Les élèves internes continueront en revanche d'être accueillis dans les établissements scolaires.