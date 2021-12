​Tourisme : Des progrès en octobre

Tahiti, le 20 décembre 2021 – L'institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) a publié les chiffres de la fréquentation touristique d'octobre 2021. Le fenua observe une progression de 38% par rapport à octobre 2020 qui s'explique notamment par l'allègement des restrictions sanitaires.



L'institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) a publié les chiffres de la fréquentation touristique d'octobre 2021 dans un communiqué diffusé ce lundi. Ainsi, sur ce mois, la fréquentation touristique "a progressé de 38% sur un an". Mais avec 12 350 touristes accueillis, cela ne représente que 60% de la fréquentation d'octobre 2019, avant la pandémie.



La publication fait également état que "sur les dix premiers mois de l'année 2021, la fréquentation touristique diminue de 9,3% par rapport à 2020", ce qui s'explique par les restrictions sanitaires. Toutefois, les nuitées "progressent de 10% avec la hausse de la durée moyenne de séjour" qui passe de "3,9 jours à 17,8 jours". En effet, au vu des périodes d'isolement et autres restrictions, la durée des voyages a été plus conséquente.