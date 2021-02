​Toujours pas de Nouvelles cette semaine

A nos lecteurs,



Un nouveau retard dans l'arrivée prévue ce lundi du navire "Capitaine Magellan" à Papeete nous contraint cette semaine encore à suspendre la parution de votre journal gratuit Les Nouvelles. Ces perturbations à répétition dans les transports maritimes internationaux pénalisent une nouvelle fois nos lecteurs et l'ensemble de la chaîne de production de vos quotidiens en Polynésie française, de la rédaction à l'impression en passant par les annonceurs. Cette situation se ressentira cette semaine sur la taille de vos journaux et notamment du Tahiti Infos limité à 32. Pour autant, toute l'actualité locale restera détaillée en version digitale sur notre site tahiti-infos.com, en attendant de retrouver très bientôt la version imprimée de votre journal au format habituel.



Merci pour votre fidélité, traduite par une consultation toujours plus forte de nos articles digitaux, et soyez assurés de nos efforts permanents pour satisfaire au mieux les besoins de nos lecteurs pendant cette période de crise.



La rédaction de Tahiti Infos et des Nouvelles