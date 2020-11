​Touchée par le Covid, TNTV contrainte de suspendre ses journaux

Tahiti, le 17 novembre 2020 – La chaîne Tahiti Nui Télévision (TNTV) a annoncé mardi la suspension de ses journaux télévisés pendant deux jours "pour la première fois de son histoire" en raison de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur ses effectifs.



"Pour la première fois de son histoire, TNTV est contrainte de suspendre ses journaux télévisés", a annoncé mardi la chaîne de télévision financée par le Pays. Une suspension de deux jours justifiée par l'impact fort de l'épidémie de Covid-19 sur les effectifs de la chaîne. Impact qui "ne permet plus aujourd'hui d'assurer correctement la production de vos journaux télévisés", écrit la chaîne sur son site Internet. "Plusieurs de nos collaborateurs, notamment de la rédaction ont été touchés par la Covid-19. Malgré cela, TNTV va continuer à assurer sa mission et vous informer sur le web et nos réseaux sociaux", précise TNTV, qui conclut en assurant mettre "tout en œuvre pour que nous puissions nous retrouver au plus vite".