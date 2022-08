​Tony Estanguet est arrivé au fenua

Tahiti, le 12 août 2022 – Le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, est arrivé sur le territoire jeudi soir pour une visite de quatre jours. Il a été reçu par le président du Pays, Edouard Fritch, vendredi matin.



Tony Estanguet, le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, est arrivé à l'aéroport de Tahiti-Faa'a jeudi soir pour un séjour qui s'achèvera le 16 août. Vendredi matin, il a été reçu à la présidence par Edouard Fritch ainsi que par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Naea Bennett, rapporte le Pays dans un communiqué. A l'issue de cette rencontre, Edouard Fritch a salué des "échanges importants" qui contribuent à la "mise en place d'une bonne collaboration entre le Pays et le comité Paris 2024".



La présidence rappelle que c'est la première visite officielle de Tony Estanguet "depuis l'annonce du choix de Tahiti, et de sa vague mythique de Teahupo'o, pour accueillir les épreuves de surf des JO 2024".