​Tong Sang, Tetuanui et Moutame rempilent

Tahiti le 15 mars 2020 - Poids lourds - Aux Raromata’i, Gaston Tong Sang s’est offert un sixième mandat à Bora Bora. Thomas Moutame et Cyril Tetuanui sont réélus à Taputapuatea et Tumara’a. Marcelin Lisan, Sylviane Terooatea et Woullingson Raufauore sont en ballotage favorables mais devront passer par un second tour. En revanche, Céline Temataru s’effondre à Taha’a.



A Huahine, le liste du tavana sortant Marcelin Lisan est arrivée en tête du premier tour des municipales avec 46,52% des voix. Pas assez pour se passer d’un second tour. Les listes « Te Reo o te Nuna’a » (24,36%) et « Amuitahira’a no Matairea Nui A Tu » (26,80%). Belle participation sur place avec près de 80% de votants.



Sur la commune de Tumara’a à Raiatea, le tavana Tapura sortant et président du Syndicat pour la promotion des communes (SPC), Cyril Tetuanui, a été réélu de peu malgré ses déboires judiciaires avec 1 197 voix (50,44%). La participation a atteint sur place 79%.



A Uturoa, toujours sur l’île Sacrée, la maire sortante, Sylviane Terooatea, devra passer par un second tour. Elle remporte 40,12% des voix, contre 30,61% pour Matahi Brotherson et 22,84% pour Marc Thuau. 76% de participation sur la commune.



Enfin à Taputapuatea, sur Raiatea également, le tavana Tapura sortant, Thomas Moutame, rempile pour un nouveau mandat. Il décroche 53,98% des voix dès le premier tour. Avec une participation de 74%.



Il faudra un second tour à Taha’a où la liste menée par Joël Hahe a dépassé d’une seule petite voix (1 120 voix et 31,48%) la liste de Patricia Amaru (1 119 voix et 31,45%). En revanche, la surprise vient de la tavana sortante Céline Temataru (394 voix et 11,07%) qui arrive à peine à se qualifier pour le second tour en quatrième position derrière également la liste de Martial Teroroiria (523 voix et 14,70%). Belle participation également sur l’île Vanille avec 77% de votants.



A Bora Bora, l’ancien président, représentant Tapura et maire depuis 1989 dans sa commune, Gaston Tong Sang, a été réélu dès le premier tour avec un large 55,29%. La participation est restée mesurée avec tout de même 68% de votants.



A Maupiti, le tavana et représentant Tahoera’a sortant, Woullingson Raufauore, devra attendre un second tour avec une triangulaire. Il arrive en tête avec 408 voix (40,40%), devant la liste de Tati Salmon et ses 329 voix (32,57%) et celle de Toimata Teaotea (16,04%). Notons que la participation a atteint 93,6% !