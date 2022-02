​Tokoragi, Sanquer et Laurey candidats

Tahiti, le 10 février 2022 – Félix Tokoragi, Nicole Sanquer et Nuihau Laurey seront les trois candidats du A Here ia Porinetia aux prochaines élections législatives. Le mouvement qui profitera de cette campagne pour se constituer en parti politique le 26 mars prochain.



S'il n'est plus un groupe à l'assemblée, A Here ia Porinetia deviendra bientôt officiellement un parti politique en bonne et due forme. Nuihau Laurey, Nicole Sanquer et Félix Tokoragi ont organisé jeudi une conférence de presse pour annoncer leur candidature aux prochaines élections législatives, en profitant de l'occasion pour annoncer le congrès fondateur de leur parti le 26 mars prochain au Tombeau du roi à Arue.



L'occasion pour les trois élus non-inscrits de l'assemblée, qui ont tous quitté le Tapura en 2020, de marteler une nouvelle fois leur message politique axé sur le renouvellement des élus et orienté sur une critique en règle du bilan de leur ancien parti. “On souhaite surtout proposer à la population un changement radical dans la manière dont s'organise la politique, les élections, la gestion du Pays”, a affirmé l'ancien sénateur Nuihau Laurey. “Après deux années de Covid qui ont conduit à des drames pour beaucoup de familles polynésiennes, à une crise sanitaire, économique et sociale dont on n'est pas encore sorti. (…) Cette crise nous apprend aussi beaucoup sur notre système politique qui reste encore beaucoup basé sur le clientélisme, l'assistanat, une corruption parfois visible de tous. Finalement c'est dans le logiciel de nos hommes politiques depuis tellement longtemps que c'est la seule manière avec laquelle ils fonctionnent aujourd'hui.”



Le parti propose une réforme de la gouvernance politique, qui passe par la limitation des mandats des élus à deux exercices pour les représentants à l'assemblée et les tāvana. Il souhaite également la réduction du nombre des représentants à l'assemblée à 39 élus. “On a des élus qui considèrent que leur travail, c'est de lever le doigt au moment où le gouvernement dit de lever le doigt, ne réfléchissent pas sur les textes qu'ils examinent, ni même sur les impôts qui vont peser sur la population”, poursuit Nuihau Laurey, qui propose de supprimer la prime majoritaire aux territoriales. “On souhaite qu'il y ait un vrai débat à l'assemblée. Les désaccords, c'est l'essence même de la démocratie.” Deuxième intérêt de cette réduction des effectifs à Tarahoi : “La possibilité de réduire les dépenses publiques” de 700 millions de Fcfp par an. “Rien qu'avec cette mesure, on peut empêcher que ce soit encore la population qui soit taxée, mais que ces économies servent à payer la dette du Pays”.



Trois candidats



Sur les prochaines élections législatives, c'est donc le tāvana de Makemo Félix Tokoragi qui se présentera sur la première circonscription (Papeete, Pirae, Arue, Moorea, Tuamotu et Marquises), la députée sortante Nicole Sanquer sur la deuxième (Mahina à Paea en passant par la Presqu'île et les Australes) et l'ancien sénateur Nuihau Laurey sur la troisième (Punaauia, Faa'a et les Raromata'i). Mais là encore, l'occasion de la présentation du premier candidat a rapidement dérivé sur une proposition de réforme systémique de la politique locale. “Félix Tokoragi, c'est un des seuls maires qui participent au Fonds intercommunal de péréquation, c'est-à-dire à la distribution des taxes collectées, et qui dit que notre rôle, ce n'est pas d'être un instrument au service du président, c'est un instrument de partage de l'argent public”, a introduit Nuihau Laurey. “Nous, dans la relation entre les tāvana et le gouvernement, on souhaite que les subventions octroyées par le président soient supprimées et que cet argent soit reversé dans un fonds dans lequel la répartition se fasse, non pas au bon vouloir du président et pour transformer la couleur d'un maire lors d'une mandature, mais qui soit basé sur le nombre de population, le nombre d'écoles, d'infrastructures publiques. Que cela soit objectif”. Ce n'est même plus un programme, c'est une révolution.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Jeudi 10 Février 2022 à 21:26 | Lu 268 fois