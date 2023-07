​Tig et sursis pour des violences sur mūto’i

Tahiti, le 3 juillet 2023 – Trois jeunes hommes ont été condamnés lundi en comparution immédiate pour des violences commises sur deux mūto’i de Punaauia dans le cadre d'un contrôle qui avait dégénéré. Deux d'entre eux ont écopé de peines de travail d'intérêt général quand le dernier, qui était déjà connu de la justice, a été condamné à quatre mois de sursis.



Deux hommes de 25 ans, ainsi que l'un de leurs amis âgé de 23 ans, ont été jugés en comparution immédiate, lundi, pour répondre de violences commises sur deux mūto’i de Punaauia. Ils étaient également poursuivis pour des faits d'outrages et de rébellion. Samedi vers 22 heures, alors qu'ils étaient ivres et qu'ils venaient de se bagarrer, les trois prévenus avaient refusé de se soumettre à la demande des deux policiers municipaux qui souhaitaient les contrôler. Selon les forces de l'ordre, deux des trois jeunes hommes avaient porté des coups aux mūto’i qui avaient bénéficié de cinq et quatre jours d'incapacité totale de travail.



À la barre du tribunal ce lundi, les deux individus accusés d'avoir frappé les mūto’i ont nié les faits en concédant toutefois qu'ils avaient bu ce soir-là et qu'ils étaient énervés. Le premier a expliqué qu'il avait trouvé que les mūto’i se comportaient comme des “bad boys” alors que la génération des policiers plus âgés faisait encore preuve de “respect”. Le second prévenu a, quant à lui, affirmé qu'il en avait marre de se faire contrôler puisqu'il l'avait déjà été la veille des faits.



Face aux dénégations des trois jeunes hommes, le procureur de la République a opposé ces “contestations fragiles” aux témoignages des policiers qui étaient présents le soir des faits. Il a requis 210 heures de travail d'intérêt général à l'encontre des deux jeunes inconnus de la justice et quatre mois de prison avec sursis contre le dernier prévenu qui a déjà été condamné à plusieurs reprises. Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public.



Rédigé par Garance Colbert le Mardi 4 Juillet 2023 à 07:39 | Lu 219 fois