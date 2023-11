​Thomas Pesquet : mission Tahiti disponible sur YouTube

Tahiti, le 16 novembre 2023 -Lors de sa visite au Fenua en janvier dernier, les élèves de l'école de La Mission de Papeete avait pu accompagner l'astronaute français. Pendant 48 heures, ils ont pu le questionner sur son métier et ses missions spatiales. Des mois après, ces “Kid reporters” ont sorti un film sur cette visite : Thomas Pesquet : mission Tahiti. Ce reportage de 52 minutes est disponible sur YouTube.



En janvier dernier, Thomas Pesquet, le célèbre astronaute français, était de passage au Fenua. À ce titre, il avait visité l'école de La Mission à Papeete. Plus de 2 000 personnes étaient présentes. Les élèves avaient pu l'accompagner et le questionner tout au long des 48 heures que l'astronaute à passer en Polynésie. Son métier, ses missions ou encore sur sa vie à bord d'une station spatiale, tous les thèmes y sont passés.



Des mois plus tard, les écoliers, ces “Kid reporters” ont sorti un film de 52 minutes sur la présence de l'astronaute dans leur établissement. Intitulé Thomas Pesquet : mission Tahiti, le film est disponible sur YouTube et sur la page Facebook de l'établissement.