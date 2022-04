​Teura, toujours plus proche du Tapura

Tahiti, le 26 avril 2022 – La maire de Arue et ancienne présidente du groupe Tahoera'a à l'assemblée, Teura Iriti, a évoqué directement lundi soir avec son équipe communale l'éventualité son adhésion au groupe Tapura à l'assemblée. Non sans provoquer quelques remous en interne.



Tahiti Infos l'annonçait dans son édition de mardi, la tāvana de Arue Teura Iriti se rapproche du parti majoritaire et envisage préalablement d'adhérer au groupe Tapura à l'assemblée. Lundi soir, une réunion de la majorité Arue ia Papaoa s'est tenue autour de cette question de l'éventualité pour l'ancienne présidente du groupe Tahoera'a à Tarahoi de rejoindre les bancs du groupe rouge et blanc. Sous couvert d'une discussion encore "ouverte" sur la question, la tāvana a tout de même insisté sur le bénéfice que tirerait la commune de Arue en rejoignant la majorité, évoquant notamment le soutien de sa "base" électorale chez les protestants de Arue. Mais selon nos informations, les débats ont été houleux dans la majorité communale contre ce ralliement au groupe du parti majoritaire. Mardi matin, l'élue non inscrite a également discuté de la constitution d'un groupe d'opposition avec notamment les anciens élus du A Here ia Porinetia Nicole Sanquer et Nuihau Laurey. Mais Teura Iriti, qui s'est vue proposer la présidence du futur groupe, a demandé un temps de réflexion.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 26 Avril 2022 à 20:47 | Lu 560 fois