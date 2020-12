​Tests rapides : Où se faire dépister du Covid à Tahiti et Moorea ?

Papeete : Kiosque Info Santé, du lundi au jeudi de 8 heures à midi et de 13 heures à 16 heures. Le vendredi de 8 heures à midi et de 13 heures à 16 heures.

Faa’a : Centre dentaire du Mont Sinaï, du lundi au vendredi de 8 heures à midi.

Punaauia : Centre de dépistage installé à l’église adventiste du 7ème jour, du lundi au vendredi de 8 heures à midi.

Mahina : Centre de dépistage en bas de Super Mahina (ex-GSMA), du lundi au vendredi de 8 heures à midi.

Paea : Centre dentaire (salle de spectacle), du lundi au vendredi de 8 heures à midi.

Papara : Centre dentaire, du lundi au vendredi de 8 heures à midi.

Taravao : Hôpital de Taravao, du lundi au jeudi de 7h30 à midi et de 13 heures à 15h30. Le vendredi de 7h30 à midi et de 13 heures à 14h30.

Moorea : Hôpital de Afareaitu.



Des tests rapides sont également pratiqués dans toutes les structures de santé publiques dans les archipels.